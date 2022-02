SRV-man alsnog veroordeeld voor dodelijk ongeluk in Benneveld

Een 53-jarige SRV-man is door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot het betalen van een boete van 500 euro (waarvan 250 voorwaardelijk), omdat hij in november 2019 met zijn rijdende winkel een klant heeft doodgereden. De rechter in Assen sprak de man vorig jaar nog vrij, maar volgens het hof heeft hij niet goed opgelet bij het achteruit rijden en is dat de 68-jarige klant fataal geworden.

Het Openbaar Ministerie (OM) ging tegen de vrijspraak van de man uit Mantinge in hoger beroep. Het OM eiste tijdens de rechtszaak vorig voorjaar in Assen veertig uur werkstraf en twee maanden rijontzegging. De rechter vond dat er te weinig bewijs was dat de man schuldig was aan het dodelijk ongeluk.

Achteruit rijden

Het ongeluk gebeurde aan een doodlopende weg in Benneveld. Omdat de SRV-man daar niet kan keren met zijn rijdende winkel, rijdt hij altijd achteruit langs de woningen aan die straat, legde hij tijdens de rechtszaak in Assen uit. De Mantinger rijdt de route al ruim dertig jaar en de weg was voor hem dus bekend terrein.

Toen het latere slachtoffer met haar volle boodschappentas was uitgestapt, reed de man langzaam achteruit met zijn rijdende winkel, nadat hij op de achteruitrijcamera en in de spiegel had gekeken. Toen hij opeens een boodschappentas zag liggen, schrok hij en stapte hij uit. Eenmaal buiten ontdekte hij het lichaam van de vrouw.

Niet op camera gekeken

"Bij het uitvoeren van een bijzondere verrichting geldt een zorgplicht, die meebrengt dat verdachte extra voorzichtig had moeten handelen", aldus het gerechtshof. Het hof vindt dat hij een steek heeft laten vallen door niet tijdens het achteruitrijden op de camera te kijken. Op dat moment keek hij alleen nog in de spiegel, heeft de SRV-man verklaard. Daarmee heeft hij volgens het hof 'de camera niet adequaat gebruikt bij de uitvoering van de bijzondere verrichting'.