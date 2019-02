Sprookje van VKW en bekerstunt HZVV in Onze Club

In Onze Club beelden van het verrassend sterk presterende VKW. De zondageersteklasser kan vandaag de koppositie innemen in de zondag 1e klasse F bij een thuiszege op SWZ Sneek.

Ook aandacht voor bekervoetbal. HZVV moet op bezoek bij hoofdklasser Urk voor een plek bij de laatste 16 in de noordelijke districtsbeker.Achilles 1894 vecht in de hoofdklasse A tegen degradatie en kan de punten dus goed gebruiken in het duel tegen de nummer 3, DEM.In de zaterdag 2e klasse J stonden FC Klazienaveen en Drenthina tegenoverelkaar. Beide ploegen vinden dat ze te laag op de ranglijst staan al is Drenthina sinds de jaarwisseling uitstekend bezig. De laatste drie competitieduels werden gewonnen en dus lonkt zelfs de twee periodetitel.De uitzending wordt afgesloten met het degradatiegevecht tussen Bareveld en Gieterveen in de zondag 4e klasse D.