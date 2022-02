Zwaarste aardbeving in Drenthe ooit is 25 jaar geleden: 'De scheuren zitten er nog steeds'

Precies 25 jaar geleden schudde Roswinkel op haar grondvesten. De aardbeving met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter was de zwaarste ooit in Drenthe. Dorpsbewoner Willem Bijl weet het nog goed: "De grond trilde opeens. Dat hadden we zo nog niet meegemaakt."

Het was een van de eerste aardbevingen van Noord-Nederland. De zwaarste sowieso. Tot op de dag van vandaag. Op 19 februari 1997, 's avonds tegen elf uur, beefde het dorp kort en hevig. Het epicentrum lag bij de kerk in Roswinkel en de beving reikte tot in Emmer-Compascuum, Nieuw-Weerdinge, Nieuw-Dordrecht en Ter Apel. Tot die tijd waren er sinds 1992 dertien aardbevingen gemeld, maar dus niet zo zwaar als deze.

'Het trilde, het schudde, het kraakte wat'