Windmolenbouwers testen ruis bij LOFAR-telescoop

Zo meten ze of de toekomstige windmolens de LOFAR-telescopen van Astron kunnen verstoren. "Er staat nu een kraan op de parkeerplaats, die een instrument omhoog hijst", legt windparkdirecteur Wim Wolters uit. "Dat instrument zendt radioruis uit. De LOFAR-telescoop gaat dan meten hoe gevoelig 'ie is voor het signaal dat wordt uitgezonden."De uitkomsten van de test worden geanalyseerd door de windmolenbouwers en Astron. "We gaan kijken of we dan misschien nog een keer moeten meten. Later dit jaar gaan we sowieso weer testen, maar dan met een proefturbine."Wolters verwacht niet dat de ruis de telescopen te veel verstoort. "We lopen met onze leverancier een heel programma af, om de ruis naar beneden te brengen", vertelt hij. "We liggen goed op schema. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we het halen. Het kan zijn dat we na deze eerste meting nog niet helemaal op de norm zitten. Dan moeten we misschien wat aanpassen. Maar we zijn er wel van overtuigd dat we het gaan halen."