Grachtenfestival keert terug na 2 jaar onder water te zijn geweest

Het Grachtenfestival in Meppel gaat dit jaar door. In 2020 en 2021 viel het evenement vanwege de coronacrisis nog in het water.

Dat besluit heeft het bestuur gisteren genomen. "Het was lastiger om iedereen de afgelopen twee jaar stil te houden, dan om dit besluit nu te nemen", zegt voorzitter Arnold Schuurman.

"De eerste reacties komen via de app al binnen", vertelt een opgeluchte Schuurman. Daar zitten uiteraard appjes van de horeca bij. "De mensen daar vinden het heel fijn dat het weer kan." Want het doorgaan van het Grachtenfestival betekent drie dagen lang een grote toeloop van mensen. Op de zaterdag en zondag ligt dat de laatste edities rond de 10.000 à 15.000 bezoekers. Op de vrijdag ligt dat aantal wat lager. "Dan is het wat meer een lokaal feest."

Stad van transport

Dit jaar is het Grachtenfestival op 10, 11 en 12 juni plaats. Het is de zestiende keer dat het evenement gehouden wordt. En zoals de naam doet vermoeden, zijn vooral de grachten van Meppel het decor. Er liggen tal van oude schepen in de grachten. "Zoals Meppel vroeger was. De stad van transport. Dat willen we terugbrengen."

Dat wordt aangevuld met onder meer een braderie en een festival van piraten- en shantykoren. Ook komt de Koninklijke Marine met schepen. "Als het aan de marine ligt, pakt ze grootser uit dan ooit."

City Sup

Een sportief onderdeel van het Grachtenfestival is de City Swim, een zwemwedstrijd door de grachten. De kans is groot dat de wedstrijd dit jaar wordt uitgebreid. Met suppen, staand op een surfplank door de grachten. City Sup gaat het heten. "De City Swim heeft een eigen zelfstandige club. Zij zijn druk met de uitbreiding. Er zijn al sups gereserveerd en er is al een datum geregeld. Het is nu kijken hoe we dit goed kunnen inpassen in het Grachtenfestival", stelt Schuurman.