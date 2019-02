Kjell Scherpen gekozen tot beste Emmenaar tegen Vitesse

Michael de Leeuw pakt de tweede plaats met ruim 5 procent van de stemmen. De derde plek is voor Glenn Bijl. Hij moet genoegen nemen met iets meer dan 4 procent van de stemmen.Kjell Scherpen maakte een emotionele middag mee op de Oude Meerdijk. In het stadion hingen meerdere spandoeken voor zijn vorige week dinsdag overleden broer Jorg Scherpen. Ook werd voorafgaand aan de wedstrijd een minuut stilte gehouden en klonk in de twintigste minuut applaus als eerbetoon.Scherpen begon prima aan de wedstrijd tegen Vitesse. Hij pakte een paar schoten en onderschepte een tweetal voorzetten. In de 13e minuut was de doelman toch kansloos op een inzet van Abiola Dauda die de 0-1 binnenschoot.Bij de tweede treffer zag de keeper van Emmen er niet helemaal goed uit. Odegaard besloot een vrije trap vanaf de zijkant niet voor te geven, maar ineens te schieten. Daarmee verraste hij Scherpen en de Emmer verdediging. Bij de derde goal werd het de doelman niet makkelijk gemaakt door zijn verdedigers. Scherpen kreeg een vervelende terugspeelbal te verwerken. Hij schoot de bal niet ver genoeg weg en Navarone Foor kon de bal oppikken. Hij ging simpel langs Bijl en Lukic en schoot de bal langs de doelman.Scherpen kreeg na afloop van de wedstrijd veel steun en bijval. Zowel spelers van Vitesse als het arbitrale trio zochten de keeper op. Ook reikten supporters hem het spandoek uit dat voor de wedstrijd werd getoond.Na de wedstrijd noemde Vitesse-trainer Leonid Sloetski de jonge keeper 'een held'. Ook prees hij het potentieel van Scherpen. Ook op Twitter toonden veel mensen hun medeleven voor de doelman.