Zebraatje geboren Wildlands: jong heet 'wind' in het Swahili

De zebrakudde in Wildlands is vannacht uitgebreid. Moeder Iris is bevallen van een mannetje. Vanwege de verwachte storm heeft hij de naam Upepo gekregen, dat betekent 'wind' in het Swahili.

Het jong is vannacht in de stallen bij Serenga, de wereld van de hete droogte, geboren. Hij is meteen onderzocht en maakt het volgens de verzorgers goed. Ook met zijn 17-jarige moeder Iris gaat het goed. Upepo was haar elfde jong. Verder heeft ze 29 kleinkinderen en ook een achterkleinkind, dat in de kudde van Wildlands loopt.