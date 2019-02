Muzieklijst Harry's Blues zondag 24 februari 2019

De bandnaam Neville Jacobs is een samentrekking van de twee belangrijkste bandleden, namelijk Ivan Neville en Cris Jacobs. Ivan Neville is de zoon van funkster Aaron Neville en daarmee een neefje van de Neville Brothers, de belangrijkste funkgroep uit New Orleans. Cris Jacobs speelde tien jaar in de band The Bridge en ging daarna verder met de Cris Jacobs Band. Beide mannen, Neville en Jacobs, vormen de gelegenheidscombinatie Neville Jacobs en maakten het album dat ze kortweg Neville Jacobs noemden. Een mix van blues, funk en rock.