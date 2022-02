1. Ga op het Dashboard naar de tab documenten en typ een term in de zoekbalk (bijvoorbeeld 'NAM', 'gas', et cetera). Je ziet dan een lijst documenten met die zoekterm in de titel of in de lopende tekst. In dat laatste geval verschijnt het juiste paginanummer voor het zoekresultaat. Als je een document wilt lezen, klik je op het icoontje of op de titel.