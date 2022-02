Gemeente Emmen sluit Magic Lounge om brandveiligheid

Horecabedrijf Magic Lounge, een shisha-lounge, in Emmen is door de gemeente per direct gesloten vanwege de brandveiligheid.

De gemeente Emmen meldt dat de eigenaar in de afgelopen periode meerdere waarschuwingen heeft gekregen. Bij een controle deze week, bleek dat dit nog steeds niet op orde is. Tijdens de controle was er ook geen leidinggevende aanwezig, terwijl dat wel een eis is.