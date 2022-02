1.643 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Ook landelijk minder besmettingen

Ook over heel Nederland gezien neemt het aantal nieuwe coronagevallen neemt verder af. Het RIVM meldt landelijk 49.296 nieuwe besmettingen. Gisteren kwamen er nog meer dan 56.000 nieuwe besmettingen bij en woensdag ging het om 63.763 nieuwe gevallen in een etmaal.

Ook het zevendaags gemiddelde is opnieuw gedaald. Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 58.350 nieuwe coronagevallen per dag bij het RIVM gemeld. Het is de zesde dag op rij dat het weekgemiddelde afneemt.

Het RIVM meldt vandaag zestien nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. In Drenthe zijn geen nieuwe overlijdens gemeld.

Ziekenhuisopnames

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt is vandaag met vier gedaald ten opzichte van gisteren, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu nog 1.584 coronapatiënten in een ziekenhuis.

Op de intensive cares steeg het aantal covid-patiënten wel met elf, naar het totaal van 179. Deze stijging is de hoogste sinds 8 februari, toen er op die afdeling twaalf mensen bij kwamen. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.405 coronapatiënten, vijftien minder dan gisteren.

In de afgelopen 24 uur werden er 180 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic's ging het om zestien nieuwe opnames.