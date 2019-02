Fledderus volgt Jans op bij FC Groningen

Fledderus is de opvolger van Ron Jans. De 60-jarige bestuurder uit Tynaarlo maakte eerder dit seizoen bekend dat hij vertrekt.Fledderus stopte in de zomer van 2017 als voetballer. Bij Heracles ging hij daarna aan de slag als assistent van algemeen directeur Nico-Jan Hoogma en commercieel directeur Rob Toussaint. Fledderus schoof in maart 2018, toen Hoogma naar de KNVB was vertrokken, door naar de functie van technisch manager.De Drent begon met voetballen bij CSVC in Coevorden. Later maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van FC Emmen en sc Heerenveen. Bij de Friese club maakte hij zijn profdebuut, maar brak nooit door. Hij speelde daarna voor Telstar, FC Groningen, Roda JC en in twee periodes voor Heracles. In 320 competitiewedstrijden scoorde Fledderus 32 keer.Fledderus wordt vanmiddag bij FC Groningen gepresenteerd.