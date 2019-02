Assenaar aangehouden na inbraak in Leek

In de nacht van zaterdag op zondag kreeg de politie een melding dat twee mannen bij een autowasserij in Leek bezig waren een geldautomaat open te breken. Toen agenten bij de wasserij aankwamen, zagen ze de twee mannen wegrennen.De politie kreeg ook informatie dat er een derde man betrokken zou zijn bij de inbraak. Hij reed in een zwarte BMW. Agenten zagen de auto rijden, die werd bestuurd door de man uit Assen. Hij is aangehouden. Zijn auto, telefoon en geld dat hij bij zich had is in beslag genomen.Naar de twee andere verdachten is nog gezocht, maar die zijn niet gevonden.