Vijf gemeenten in Drenthe en Groningen willen dat de landelijke overheid meer onderzoek doet naar het voorkomen van overlast van windmolens. De oude regels waaraan windparken moeten voldoen, zijn volgens de gemeenten niet streng genoeg.

De Drentse gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben die boodschap overgebracht aan landelijke overheid, samen met de Groningse gemeenten Oldambt, Veendam en Midden-Groningen.

Meldingen van overlast

In Drenthe klaagt een deel van de omwonenden van windpark Drentse Monden en Oostermoer na de komst van de windmolens over gezondheidsklachten. Dat windpark strekt zich uit van Nieuwediep tot Valthermond.

"We krijgen hier en daar meldingen van mensen die vlakbij windmolens wonen die bijvoorbeeld gaan over geluidsoverlast", vertelt wethouder Co Lambert (GroenLinks) van Aa en Hunze. "Het kan behoorlijk belastend zijn als je dicht bij zo'n turbine woont."

Nieuwe regels

Het Rijk is momenteel bezig met het vaststellen van nieuwe normen voor windmolens. Die regelen bijvoorbeeld hoeveel geluid de turbines mogen maken en hoe sterk de rotorbladen in de zon mogen schitteren. Dat moet de regering doen na een tussenuitspraak van de Raad van State.

Die bepaalde op 30 juni 2021 dat dat de regels voor windparken niet op de juiste manier tot stand waren gekomen. Effecten van windmolens op het milieu hadden volgens Europese wetgeving beter beoordeeld moeten worden.

Onder de loep

Alle normen moeten daarom opnieuw vastgesteld worden, ditmaal vergezeld door een beoordeling van de milieueffecten. De vijf Noordelijke gemeenten hopen dat de overheid direct de kans grijpt om de overlastregels eens grondig onder de loep te nemen.

Bij geluidsoverlast gaan de oude normen bijvoorbeeld uit van gemiddelden per jaar. Een molen mag over een heel jaar niet boven een bepaald aantal Decibel uitkomen. Maakt een turbine incidenteel meer lawaai, dan wordt dat verrekend met dagen waarop dat niet gebeurde.

Lambert: "Voor de handhaving is dat ondoenlijk, want pas aan het einde van het jaar kun je pas zien of een turbine boven de norm uitkomt. We kunnen dus weinig doen op het moment dat iemand geluidsoverlast meldt. Dat moet echt anders."

Onderzoeken

De regering hoeft de regels overigens niet aan te passen, maar de kans dat er strakkere normen komen is er wel. In de Tweede Kamer is aangedrongen op meer onderzoek naar de gezondheidseffecten van windmolens. Het RIVM doet dat al, maar daar is ook kritiek op

Het zal naar verwachting wel even duren voordat die nieuwe normen er liggen. Waarschijnlijk wordt daar in 2023 pas meer over bekend.

'Schadeclaim op de loer'

Mochten de regels strenger worden, en gaan die met terugwerkende kracht voor bestaande windmolens gelden, dan denkt wethouder Lambert dat initiatiefnemers van windparken daar alles behalve blij mee zullen zijn.