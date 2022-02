Heel Vledder zet zich in voor starterswoningen: 'Ik kan niet wachten om er te wonen'

Na jaren werk gaat de bouw van de negen starterswoningen in Vledder bijna van start. Negen jongeren uit het dorp hebben dan eindelijke en eigen koopwoning. Het proces ging niet soepel, maar na hulp vanuit het hele dorp is het de initiatiefnemers gelukt.

Een aantal graafmachines rijden over het braakliggende stuk grond achter woonzorgcentrum De Borgstee. De riolering ligt er bijna in en over een maand beginnen de bouwwerkzaamheden van de huizen zelf.

"Het wordt nu wel heel spannend", zegt Selin Dural. Samen met een aantal andere initiatiefnemers is ze vanaf het begin bij het project betrokken. "We hebben er altijd wel vertrouwen in gehad, maar toch maakt het me trots dit nu te zien."

Wat liefde erin stoppen

Het project is een burgerinitiatief in samenwerking met dorpsbelangen Vledder. Voor jongeren zijn koopwoningen vrijwel onbetaalbaar of niet beschikbaar. Een groep starters in Vledder vatte daarom het plan op om zelf het heft in handen te nemen. Via de gemeente kregen ze een stuk grond en stap voor stap kreeg het project vorm. Soepel ging dat niet, maar de groep kreeg hulp vanuit het hele dorp. Zo besloot architect Olaf Janson, zelf geboren in Vledder, zijn steentje bij te dragen.

"We hebben ons van tevoren voorgenomen om er een leuk project van te maken en dus niet eentje waar we veel geld aan verdienen", zegt hij. "Dit soort projecten komen niet van de grond als je er niet wat liefde in stopt."

Prijs stabiel houden