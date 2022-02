De Drentse vlag is jarig: 75 jaar oud

Het is vandaag een bijzondere dag, want onze Drentse vlag is jarig. 75 jaar oud is 'ie maar liefst. We stelden Henk Nijkeuter van het Drents Archief vier prangende vragen over de wapperende Drentse trots.

Waarom is de vlag ooit ontworpen?

"Na de oorlog werd in onze provincie een Drents genootschap opgericht. De leden daarvan wilden het Assepoester-complex doorbreken: van Drenthe werd namelijk heel lang gezegd dat het geen volwaardige provincie was, maar 'een landschap'. Het Drents genootschap wilde Drenten bewust maken van hun identiteit. Ook hadden ze belang bij historiciteit: men wilde aangeven dat Drenthe een verleden had. Daar hoorde ook een mooie vlag bij."

Wie heeft de vlag ontworpen?

"Gerlof Bontekoe. Hij is dé Drentse wapenmeester. Bontekoe heeft heel veel wapens voor Drentse gemeenten ontworpen, zoals die van Sleen, Coevorden, Emmen, Ruinen, Smilde, Vries, Westerbork en Zuidlaren. Hij was burgemeester van Sleen."

Hoe zit het met de symboliek van de vlag?

"De kleuren rood en wit zijn traditionele Saksenkleuren. De zes sterren staan voor de zes dingspelen: Beilen, Diever, Noordenveld, Oostermoer, Rolde en Zuidenveld, de oude indeling van Drenthe. En het kasteel beeldt het kasteel van Coevorden uit: een belangrijke plaats, waar je de provincie binnenkwam."

Is er iets wat we nog moeten weten over deze vlag?