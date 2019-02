Mansveld en Klaassen nieuwe commissarissen Groningen Airport Eelde

De aandeelhouders willen dat Klaassen en Mansveld voor deze zomer een intentieovereenkomst met Schiphol ondertekenen. Ook wordt verwacht dat de twee 'de totale aansturing van de luchthaven onder de loep nemen'.Ook moeten de commissarissen er rekening mee houden dat in de toekomst een van de aandeelhouders eruit stapt. Daarom moet er onderzocht worden of het mogelijk is dat er minder aandeelhouders zijn, zonder dat dat leidt hogere kosten voor de overgebleven aandeelhouders. Aandeelhouders zijn de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo.Binnen een half jaar moet er een volwaardige raad van commissarissen samengesteld zijn. Klaassen en Mansveld worden vrijdag officieel benoemd. Afgelopen januari stapten Frits Doddema en Karin Orsel op als leden van de raad van commissarissen. Reden was een verschil van inzicht. Een paar dagen later werd bekend dat de twee overige leden, Frans Jaspers en Onno van den Brink, hun functie ook beschikbaar stelden.Klaassen en Mansveld hebben ervaring als bestuurders. Zo was Klaassen onder meer ruim twintig jaar burgemeester en was hij griffier van de Eerste Kamer. Mansveld was eerder werkzaam als gedeputeerde in Groningen en als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Nu is ze directeur van de Veiligheidsregio Groningen.