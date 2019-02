Vijf vragen over de inzet van Burgernet

Zo werd er dit weekend in Assen gezocht naar een kind van 8 en naar een kind van 9. Voor de één was wel een melding gedaan, voor de andere niet. Beide kinderen zijn inmiddels weer veilig thuis. Maar hoe werkt Burgernet eigenlijk?De politie zet bij vermissingen Burgernet het liefst zo veel mogelijk in. Vermissingen moeten wel urgent zijn. Of dat zo is bepaalt de politie. Want soms is van mensen bekend dat ze wel vaker weglopen, of dat ze liever een tijdje niet gevonden willen worden.De politie heeft voor de inzet van Burgernet altijd toestemming nodig van de familie van de vermiste persoon. Als de familie geen toestemming geeft komt er ook geen melding op Burgernet.De politie bepaalt in welk gebied een Burgernetmelding wordt uitgedaan. Je krijgt alleen de meldingen van het gebied waarvoor je jezelf hebt aangemeld. Het kan dus zijn dat je net aan de grens zit en dat je berichten ontvangt die de buren niet krijgen.NL Alerts worden gedaan als er een noodsituatie is in de omgeving, waarbij dus ook je eigen veiligheid in het geding kan zijn. Amber Alert is alleen bedoeld voor vermissingen van kinderen.Na een Burgernetmelding volgt altijd een afsluitend bericht met de mededeling dat de persoon wel of niet is aangetroffen. Dat afsluitend bericht is een half uur tot een uur na de eerste melding.Dat lijkt vrij kort, maar na een half uur is de persoon die vermist wordt meestal al buiten het gebied waar de Burgernetmelding is gedaan. Het afsluitende bericht wil niet zeggen dat de politie niet meer aan het zoeken is.