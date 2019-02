'We moesten hem aan zijn zang herkennen'

In het Zuidlaardermeergebied is dit weekend een Cetti's zanger opgedoken, een klein, rood-bruin moerasvogeltje. Het is voor het eerst dat deze moerasvogel zich hier laat zien. De ontdekker van het vogeltje is Jan Beekman van het Groninger Landschap."Je kan hem herkennen aan de zang. Ik was met collega Alwin Hut in het gebied en die zei 'ik denk dat ik een blauwborst hoor'. Maar ik zei 'dat kan niet, want het is nog veel te vroeg voor een blauwborst, ik denk dat het een Cetti's zanger is'."Beekman was in het begin nog niet helemaal zeker van zijn zaak. "Hij zat wat voorzichtig zijn liedje te brabbelen en hij was nog niet goed op stem. Daardoor hadden we ook wat twijfels, want ik miste nog die hele harde luide strofes die een Cetti's zanger normaal maakt. Maar ik heb op internet nog even teruggeluisterd en het was er echt een. We hebben hem helaas niet gezien, we moesten hem aan de zang herkennen.""Het is een klein bruin vogeltje en voor mensen die niets van vogels weten lijkt het misschien op een mus. Maar vogelaars zien meteen dat het een rietzanger is. Hij heeft een hele andere vorm."Beekman had de Cetti's zanger elders in Nederland al wel eens gezien. Dat het vogeltje nu ook in het Noorden opduikt, komt voor hem niet als een grote verrassing.