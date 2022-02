Door Eunice is er in Drenthe een gewonde gevallen. De bestuurder van een bestelbus in Emmen kreeg een tak door de voorruit. Daarnaast was er vooral veel materiële schade, zoals bij een basisschool in Annen en bij boerin Agnes Lensing in Gasselternijveen. "Mooi om te zien dat veel mensen meegeholpen hebben tijdens deze situaties. Boeren in het land, mensen van de provincie of buurtgenoten", constateerde de woordvoerder.