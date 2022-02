De Week van Drenthe: versoepeling van coronaregels en stormen trekken over Drenthe

Apotheekhoudende huisartsen maken zich zorgen, Nederland gaat grotendeels weer open en twee stormen trekken over Drenthe. In de Week van Drenthe blikken we terug op de afgelopen nieuwsweek.

Maandag werd bekend dat inwoners van Eelderwolde bezorgd zijn over de werkzaamheden aan het Groningse Julianaplein. Dat gaat gepaard met wegafsluitingen. In de omliggende dorpen zijn ze bang voor sluipverkeer. Een dag later waren de apotheekhoudende huisartsen in het nieuws. Zij zijn namelijk steeds meer tijd kwijt aan regelgeving en papierwerk. Daarom staan er weinig mensen te springen om de praktijk over te nemen, wanneer de zittende huisartsen met pensioen gaan. Ze willen in gesprek met beleidsmakers.

Dinsdagavond maakte het kabinet bekend dat de coronaregels verder worden versoepeld. Nederland gaat in enkele stappen terug richting het oude normaal. En dat betekent in principe een gewone festivalzomer, zo vertelden organisatoren woensdag.

Dudley en Eunice

Verder in het Drentse nieuws: het Lesturgeonplein in Vledder is de buurt een doorn in het oog. Al jaren willen dorpelingen dat het wordt opgeknapt. Er lijkt nu eindelijk schot in de zaak te zitten. En natuurlijk was dit de week van twee flinke stormen: Dudley en Eunice. Vooral die tweede storm houdt flink huis en zorgt vrijdag voor code oranje in Drenthe. Er is uiteindelijk vooral veel materiële schade door Eunice.