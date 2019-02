Kunstwerk op de Kop van de Vaart moet Italië in Assen brengen

Bij vorige tentoonstellingen werden ook al objecten geplaatst om aandacht te trekken voor het Drents Museum. Zo stonden er bijvoorbeeld al een draak, een grote kandelaar, een beeld van Lenin en een Vrijheidsbeeld op De Kop van de Vaart.Het initiatief komt van binnenstadsorganisatie Vaart in Assen (VIA). De organisatie roept Noordelijke kunstenaars op een ontwerp te maken.Niet elke expositie krijgt een blikvanger aan de Vaart. "We bekijken het per tentoonstelling", zegt Emil Klok van VIA. "We willen dan ook graag de rest van de binnenstad in de sfeer van zo'n tentoonstelling brengen. Het moet dus passen in de kalender en de ene tentoonstelling leent zich er ook beter voor dan de andere."Het Italiaanse ontwerp moet voor 11 maart ingestuurd worden. Dat lijkt kort dag, maar de VIA heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.