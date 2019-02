Sportcast #28: VKW wil ook een taart van RTV Drenthe

In deze Sportcast blikken Niels Dijkhuizen, Dink Binnendijk en René Posthuma terug op de zware zondag van FC Emmen. De wedstrijd tegen Vitesse stond in het teken van het overlijden van de broer van doelman Kjell Scherpen. De indrukwekkende minuut stilte leek zijn impact op de wedstrijd te hebben. Verder kijkt het panel vooruit naar de komende uitwedstrijd, tegen Feyenoord. "Voor FC Emmen is het beter dat Feyenoord woensdag verder bekert tegen Ajax", is de conclusie. Verder een korte terugblik op de Ster van Zwolle en het WK spint (schaatsen). En VKW uit Westerbork doet mee om het kampioenschap in de 1e klasse E en wil de club ook een RTV Drenthe taart als het kampioen wordt.

Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)René Posthuma