Warmste februaridagen ooit gemeten: morgen maximaal 17 graden

Het ene weerrecord is nog niet gevestigd of het volgende komt er alweer aan. Vandaag, morgen en overmorgen zijn en worden volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag de warmste februaridagen ooit gemeten.

Het record voor vandaag stamt uit 1922. Toen werd het in Drenthe 14,9 graden. Vandaag is bij het KNMI-station in Eelde 16,3 graden gemeten.Morgen verwacht Van der Zwaag opnieuw stralend weer. Dan kan de temperatuur in het zuiden van Drenthe zelfs kan oplopen tot 17 graden. Dat is ruim drie graden warmer dan het record uit 1926. Toen werd het 13,8 graden.Overmorgen begint mistig, maar daarna volgt opnieuw een zonnige dag. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten wordt het dan 15 graden. Het dagrecord voor 27 februari stamt uit 1959. Toen bleef de temperatuur steken op 13,2 graden.Donderdag is het volgens Van der Zwaag gedaan met de lenteachtige temperaturen. De westenwind wordt harder en het wordt dan nog maximaal 9 graden en bewolkt.