Sloop verpauperd deel centrum Gieten uitgesteld vanwege vleermuizen

De panden staan al jaren leeg en moeten plaats maken voor twaalf nieuwe huizen. De sloop zou rond deze tijd beginnen. "Als je wilt gaan slopen moet je eerst een oriënterend onderzoek laten uitvoeren", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Daaruit blijkt dat onder andere het pand van de voormalige garage Vlieghuis mogelijk bewoond wordt door vleermuizen."Het onderzoek gaat verder in de maanden april en mei, dan kan bekeken worden of de vleermuizen daadwerkelijk in de panden huizen. Een aantal gebouwen is al 'schoon' verklaard, maar de sloop begint pas als het onderzoek klaar is, aan het eind van de zomer. Als de dieren inderdaad in het gebouw bivakkeren dan is een ontheffing nodig voor de sloop.De gemeente Aa en Hunze wil het centrum van Gieten een facelift geven. Het winkelgebied moet mooier, compacter en gezelliger worden. Onderdeel van de plannen is de bouw van twaalf twee-onder-een-kapwoningen.