Er was werk aan de winkel in de Drentse bossen vandaag, want ook hier heeft storm Eunice flink huisgehouden. Omgevallen bomen versperden fiets- en wandelpaden en dat zorgde soms voor gevaarlijke situaties.

De bomen moeten snel worden weggehaald omdat fietsers auto's er tegenaan kunnen botsen, zoals vanmorgen gebeurde in Emmen . Boswachters waren vanochtend al vroeg op pad om de schade op te nemen. "Het is wel spannend. Want je gaat 's ochtends het veld in, maar je weet niet wat je aantreft", zegt Ronald Popken, ecoloog bij Natuurmonumenten.

In Zuidwest-Drenthe reden ze in drie teams door de natuurgebieden om te kijken waar problemen waren. Gevallen bomen werden met een kettingzaag in stukken gezaagd en in het bos gesleept. Popken: "Dood hout leeft. Er komen paddenstoelen op en kevers in. Daar reageren weer vogels op. Hij wordt langzaam weer opgenomen in het bosmilieu."