Emmer hovenier: Geniet van de zon, maar wacht met snoeien

Bij menig tuinier beginnen de groene vingers te jeuken, nu we in februari al met lenteachtige temperaturen te maken hebben. Toch is het beter de snoeischaar nog even in de schuur te laten liggen, zegt Ginus Reurink, hovenier in Emmen.

"Doe vooral nog niet te veel", adviseert hij. "Vorig jaar stonden we rond deze tijd op de schaatsen. Het weer gaat op en neer. Het kan zomaar zijn dat er half maart nog een vorstperiode aan komt. Daarom moet je nog niet starten met het snoeien van struiken als de hortensia, de vlinderstruik en lavendel. Als je dat doet en het gaat later vriezen, dan gaan ze stuk en kun je weer opnieuw beginnen."Wel kun je alvast een begin maken met het onkruid eruit halen, zegt Reurink. "Ook kan het meeste blad eruit en het gazonnetje kan met kalk bestrooid worden. Maar wacht dus met het snoeien. Daar is nog tijd genoeg voor. Ga daarom gewoon lekker buiten in je tuinstoel zitten en geniet van de zon. Misschien komen er dan nog wel ideeën over hoe je de tuin kan veranderen.""Het is heel bijzonder dat mensen nu al in de tuin aan de slag gaan", vervolgt hij. "De pollen zijn er al, de citroenvlinder fladdert rond en de vogels hebben al nesteldrang. Bij mensen die graag in de tuin werken begint het ook al te kriebelen."