Het stikstofprobleem van theatervoorstelling Het Pauperparadijs kan binnen een week opgelost zijn. Dat stellen regisseur Tom de Ket en boer Bart Janssen in het Radio Drenthe-programma Cassata. Laatstgenoemde heeft 'stikstofruimte' over op zijn bedrijf in Zuidvelde. Ruimte die hij wil 'ver-leasen' aan de theatermakers.

Ruim een week geleden werd bekend dat de derde reeks voorstellingen van Het Pauperparadijs op het terrein van het Gevangenismuseum in Veenhuizen niet door kan gaan. Omdat het museum zes kilometer van een Natura 2000-gebied ligt (het Fochteloërveen), moeten alle evenementen een stikstofdepositie van 0 hebben. Bij de theatervoorstelling wordt net iets meer dan 0 uitgestoten, vooral door verkeer van bezoekers. En dus gaat er - zoals het nu lijkt - een streep door Het Pauperparadijs.

'Oplossing letterlijk in huis'

Het bedrijf van boer Janssen uit Zuidvelde ligt net zover van het Fochteloërveen als Veenhuizen. Om zijn pluimveebedrijf te kunnen runnen, heeft hij een speciale natuurbeschermingsvergunning, omdat hij dicht bij het beschermde Natura 2000-gebied zit. Janssen wist niet wat hij hoorde toen bekend werd dat Het Pauperparadijs niet door kan gaan. "Ik vind het een absurd verhaal", zegt hij. "Het gaat er niet om wat wij van stikstof vinden, maar dat we tot een oplossing kunnen komen. Want die oplossing hebben wij letterlijk in huis."

Janssen mag extern salderen, zoals dat officieel heet. Dat komt erop neer dat hij stikstofruimte die hij niet gebruikt mag delen met anderen. Dit jaar bouwt hij zijn kippenbedrijf om van reguliere productie, naar eentje met een Beter Leven 1 Ster-kenmerk. "Het is heel simpel. Onze stallen staan een paar weken langer leeg, omdat we bouwactiviteiten hebben." En dus zou Het Pauperparadijs die stikstofruimte over mogen nemen.