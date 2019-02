Noordelijke recherche krijgt 'CSI-kamer' voor zware delicten

Het gaat om een aparte werkruimte, waarbij in één oogopslag de zaak in beeld wordt gebracht. "We willen één vaste werkruimte waarbij je foto's, ander beeldmateriaal en alles wat er verder is aan sporenmateriaal en andere informatie bij elkaar kunt brengen. Op die manier heb je meteen visueel overzicht in zo'n zaak", vertelt Van Klaveren.Volgens Van Klaveren is zo'n ruimte vooral nuttig bij zaken waar het Team Grootschalige Opsporing (TGO) om de hoek komt kijken en waarbij veel informatie loskomt. Dat is vooral het geval bij zaken als moord of doodslag, zware mishandeling of ernstige zedenzaken. Ook voor cold case-zaken is zo'n kamer handig in gebruik. "We hopen zo op meer versnelling in een zaak, dus zie het als een professionaliseringsslag."De speciale kamer is volgens de recherchebaas straks in grote zaken dé plek voor tactische besprekingen, om alles op die manier meteen inzichtelijk te hebben. "Als je als team bezig bent met hypotheses en scenario's in een zaak, kun je in zo'n plaats-delict-kamer alles in één oogopslag zien. Je zit dan ook meteen in de sfeer van zo'n zaak. Ook als je bijvoorbeeld deskundigen invliegt."Op dit moment werkt de noordelijke recherche nog met een geïmproviseerde ruimte in Groningen, maar als het aan Van Klaveren ligt komt daar heel binnenkort verandering in, te beginnen met de speciale kamer. "Natuurlijk zouden we meer van die speciale ruimtes willen, want er zijn vaak meer zaken tegelijk. Maar laten we beginnen met één kamer, gewijd aan een van de cold cases waarmee we aan de slag zijn."Welke zaak dat is, wil Van Klaveren nog niet zeggen. Op de vraag of het om de zaak Willeke Dost gaat, die alweer maanden actueel is, antwoordt hij: "Zou best eens kunnen."Het onderzoek naar de vermissing van het meisje uit Koekange is een van de totaal 32 cold case-zaken in Noord-Nederland. Zodra er actuele ontwikkelingen zijn in cold cases, is het ook mogelijk meerdere onderzoeken tegelijkertijd in één kamer inzichtelijk te maken. Dat kan op de verschillende muren. Van Klaveren: "Niet in alle zaken is evenveel onderzoeksmateriaal, dus in zulke gevallen kunnen we de ruimte opdelen."