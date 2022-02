Scheidend wethouder Freek Buijtelaar: 'Het is het mooiste vak dat je kunt hebben'

Wethouder Freek Buijtelaar van Gemeentebelangen is aan zijn laatste dagen als wethouder van de gemeente Borger-Odoorn bezig. Hij komt niet terug na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Buijtelaar stopt er na acht jaar mee, hij heeft dat zelf besloten. "Een paar maanden geleden heb ik er over nagedacht en dan worden de kieslijsten gemaakt en toen heb ik besloten dat twee periodes genoeg zijn geweest", zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.

"Je zit er na acht jaar wel goed in en hebt je netwerk op orde. Maar ik heb ook het gevoel dat je na zo'n periode een stempel op het geheel gaat drukken en het is ook goed dat er dan weer met een frisse blik naar dingen gekeken gaat worden", zegt de scheidend wethouder. "Je bent zo gepokt en gemazeld in het werk dat je makkelijk de raad kunt overtuigen van een bepaalde richting of besluit. Dat is makkelijk, maar aan de andere kant wil je ook dat het spel van voor en tegen goed gespeeld wordt en dan is het heel goed dat er nieuw mensen komend die er fris naar kijken."

Het besluit om te stoppen viel Buijtelaar niet makkelijk. "Ik had direct spijt, de eerste keer dat ik het onder woorden bracht, dacht ik: 'oh wat zeg ik'. Dat heb ik nog steeds want het is het mooiste vak dat je kunt hebben. Je krijgt inzicht hoe een maatschappij functioneert, hoe dorpen functioneren, wat de belangen van mensen zijn en wat je voor ze kunt betekenen. Ik kijk terug op iets wat ik enorm ga missen, weemoed, nu al."

'Het is een vak'

"Het is een vak. Ik kom zelf uit de techniek, en dan is er vaak één oplossing, maar met mensen zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Ik ben een degelijk persoon, ga voor de zaak en niet voor mijn eigen persoon. Je moet als wethouder rekening houden met persoonlijke belangen en collectieve belangen. Soms komt het voor dat persoonlijke belangen van mensen gaan ten koste van collectieve belangen en dat moet je dat goed kunnen uitleggen. Soms lukt dat en soms niet."

Volgens Buijtelaar staan er geschikte mensen klaar om hem op te volgen. "Van de bovenste tien op de kieslijst zijn er zeven nieuwe mensen, die stuk voorstuk geschikt zijn. De gemeenschap kent ze en daar gaat het om, ze zijn goed geworteld in de samenleving."

Buijtelaar is als amateur in de politiek beland. Hij is van oorsprong aspergekweker. "Ik werd in 2013 gevraagd of ik kandidaat-wethouder wilde zijn voor Gemeentebelangen, tijdens het paasvuur in Klijndijk. Ik kende de mensen in Klijndijk, had een enorm netwerk in de lokale gemeenschap. Ze hebben me op inhoud gekozen. Vanaf de jaren negentig heb ik in Friesland ook altijd gewerkt met ruimtelijke ordening en milieu, bij de uitvoeringsdienst."

Geen ervaring

Dat hij geen raadservaring had was in het begin wel een gemis. "In het openbaar je mening geven over onderwerpen was ik niet gewend. Ik dacht op dag één: 'ik moet heel hard gaan leren. Gelukkig heeft Borger-Odoorn een cultuur waarin je de tijd krijgt om er in te groeien. Na een half jaar had ik het gevoel greep te hebben op de zaak, maar het duurt wel vier jaar voor je echt de slag te pakken hebt.

Windmolens

Buijtelaar heeft klimaat en energie, vergunningverlening, openbare ruimte en groen, omgevingswet en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. "Prachtige onderwerpen", zegt hij. Hij kreeg ook de bouw van windmolens op zijn bordje. "Daarvoor word je ook wethouder, om te proberen greep te krijgen op dat soort dingen. Het was wel pittig en dat is het nog steeds. Het was ook het eerste onderwerp waarover ik sprak in het provinciehuis. Het gevoel was we zijn aan alle kanten in het pak genaaid en we kunnen proberen om er weer uit te komen, maar dat zal wel enorm ingewikkeld worden."

Als je veel windmolens wilt bouwen is het Rijk bevoegd, dus wij stonden op afstand. We zijn een rechtszaak begonnen tegen de staat, maar dat was kansloos. Ze staan er nu, maar ik vind het vreselijk. Het is 's nachts met die lampen een industrielandschap geworden."