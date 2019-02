Eindelijk is hij er: de aangepaste bus van de Mytylschool in Emmen

Ze hebben er een jaar op moeten wachten, maar vandaag is het de grote dag: de aangepaste bus voor de leerlingen van de Mytylschool in Emmen is in gebruik genomen.

Een jaar geleden zamelden ouders van de school geld in om de bus te kopen. In totaal was er 70.000 euro nodig. Na de benefietactie was het geld binnen en kon het busje komen.Vandaag konden de kinderen er voor het eerst in. "Je hebt er zo lang naartoe gewerkt en geleefd. Je kan het nu lekker loslaten en de kinderen kunnen gaan. Daar hebben we het allemaal voor gedaan", vertelt de trotse initiatiefnemer Manjusha Nuijen. Ze heeft zelf een dochter die op de Mytylschool zit.De leerlingen zijn blij met de bus. "Ik vind het een hele mooie bus", zegt Anna, de dochter van Nuijen. Een andere leerling vindt dat de bus "mooie kleuren en mooie logo's heeft". Maar de bus heeft ook een belangrijke functie. "De leerlingen van de school en mijn klas kunnen nu een keer weg. Eerder kon dat niet", aldus Anna.Morgen wordt de bus voor de eerste keer ingezet. Leerkracht Wilma Goeman moet hem dan meenemen. Vandaag heeft ze uitleg gekregen over hoe de bus werkt. Waar ze naartoe gaan? "De kinderen zijn bezig met een project over restaurants. We gaan morgen lekker lunchen in de stad", zegt leerkracht Wilma. En daar zijn de leerlingen erg blij mee.