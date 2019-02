Zoek het uit! - Hoe staat het met de bouw van station Assen?

Daarom besloot Mart zijn vraag in te sturen naar“We zijn bezig met de puntjes op de i”, zegt Aldert Baas, woordvoerder bij ProRail. “Er moeten nog wat dingen worden afgemaakt. Bijvoorbeeld het dak van de stationshal, een perron dat gerepareerd moet worden.” Dat het soms lijkt alsof er niets gebeurt, daar is wel een verklaring voor: “We doen alles in etappes.”Die etappes zijn nodig om de overlast voor de treinreizigers te beperken. “We proberen om zoveel mogelijk werkzaamheden op verschillende plekken te koppelen, zodat we niet om de haverklap het treinverkeer hoeven te ontregelen. Voor sommige van de werkzaamheden is het nodig dat er geen treinen rijden”, legt Baas uit.Het opknappen van het stationsgebied in Assen is onderdeel van de FlorijnAs. Dit project is in het leven geroepen om onder andere de bereikbaarheid van Assen als provinciehoofdstad te verbeteren, en het station speelt daarin natuurlijk een grote rol. Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe woningen, natuurontwikkeling en het opknappen van verouderde plekken in de stad.Het is de bedoeling dat in de loop van 2019 de werkzaamheden aan het station zijn afgerond.Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.