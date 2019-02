Nabestaanden echtpaar uit Gees willen strafvervolging na financiële uitbuiting

De nabestaanden van het vermogende echtpaar uit Gees zijn daarvoor naar het gerechtshof in Leeuwarden gestapt. Ze beschuldigen de 54-jarige man en zijn 55-jarige vrouw ervan dat ze 800.000 euro van de rekening van het stel hebben gestolen. Het stel beheerde lange tijd de financiën van het inmiddels overleden echtpaar.Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak in 2016 wegens gebrek aan bewijs. De familie is het daar niet mee eens. Eind maart buigt het gerechtshof zich over de zaak. Als het hof vindt dat er genoeg aanwijzingen zijn dat het Harense echtpaar een misdrijf zou hebben gepleegd, moet het OM het de twee alsnog strafrechtelijk vervolgen.Vandaag moesten de man en vrouw zich bij het hof verantwoorden voor het leeghalen van de rekening van een 98-jarige vrouw uit Haren. De rechtbank veroordeelde ze in 2016 tot 22 maanden cel. Na drie jaar wachten eiste het OM vandaag 21 maanden cel tegen het Harense stel. Ook moet het stel ruim 260.000 euro terugbetalen , als het aan het OM ligt.Ook van de hoogbejaarde Harense beheerde het stel de financiën. Na haar dood in 2015 bleek dat er 300.000 euro van haar rekening was verdwenen. Toen de politie die zaak ook onderzocht, kwam ook de zaak rondom het bejaarde echtpaar uit Gees aan het licht.