Nachtleven in Drenthe komt na twee jaar weer op gang

"We zijn uitverkocht", zegt eigenaar Jeffrey Mol van Club Limbo in Emmen. "Het is om 20.00 uur nog niet zo druk, maar buiten staat een flinke rij te wachten."

Mol is blij dat de zaak eindelijk weer open kan, al is het tot 01.00 uur. "We hebben hier een jaar en elf maanden op gewacht. Ik kan niet wachten tot iedereen binnen is en we weer feest kunnen maken"

"We waren vanmorgen vroeg al stijf uitverkocht en de telefoon ging de hele dag door. Er zullen ook wel mensen buiten in de rij staan die we nee moeten verkopen. Op social media laten mensen zien wat voor outfit ze vanavond aantrekken. Mensen zijn blij dat het weer kan."

Het kan vanavond nog niet helemaal zonder maatregelen. "Mensen moeten een QR-code laten zien, we hebben een 3G-beleid. En mensen moesten een ticket kopen. Dat laatste is niet verplicht, maar dat hebben we wel gedaan." Volgende week vrijdag worden de maatregelen verder versoepeld is de bedoeling. Dan mag Club Limbo weer tot 05.00 uur openblijven.