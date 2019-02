Minister leert Hoogeveense basisschoolleerlingen hoe je vals geld herkent

De les ging over inkomsten en uitgaven van zijn eigen ministerie, waarom belasting betalen nodig is en over het hoe en waarom van goudstaven in de kluis bij de Nederlandsche Bank. "Eén zo'n goudstaaf is wel 400.000 euro waard. Ik heb zelf ooit twee van die goudstaven vast mogen houden en dat was best cool", zei de minister. Een foto ervan maken mocht dan weer niet.Ook vertelde de minister hoe je kunt controleren of een bankbiljet wel echt is. Om de kennis van de kinderen te testen, had hij een quiz voorbereid. Eén van de vragen was of er extra dikke inkt op een geldbriefje zit dat je kunt voelen. "Ik was onder de indruk van wat ze al wisten. Ze hadden eigenlijk op alle vragen wel antwoord", zei Hoekstra.De minister doet iedere maand een andere provincie aan voor een gastles op een school. Hij maakt er tijd voor, omdat hij het belangrijk vindt dat kinderen al zo vroeg mogelijk leren hoe met geld om te gaan. "Veel mensen in Nederland hebben geen goed overzicht over hun financiën en dan gaat het vooral over volwassenen. Dus het beste wat je kunt doen, is de volgende generatie in een betere startpositie brengen."Leerling Mathijs Dingshoff had een pittige vraag bedacht, samen met zijn vader. "Wanneer krijgen we het geld terug van Griekenland dat we hadden uitgeleend?" Maar de minister schrok daar niet van terug en antwoordde: "Griekenland is bijna failliet gegaan en toen hebben een heleboel landen besloten geld te lenen aan Griekenland, dat we in de toekomst weer terug krijgen."Wopke Hoekstra vertelde dat hij zelf vier kinderen heeft, waarvan de oudste in groep 6 zit. "Mijn twee oudste kinderen krijgen zakgeld en de jongsten nog niet. Het ene kind kan wel sparen en het andere heeft nooit geld over", zo verklapte de minister.Persoonlijke vragen stellen mocht ook. Wat had de minister vroeger willen worden? Profvoetballer. En wordt hij herkend op straat? "Wel als ik een pak draag en in Den Haag ben, maar niet als ik ongeschoren rondloop in de vakantie. Enzo Knol is veel bekender."Leerling Esmée Reurink zei achteraf dat ze al spaarde, maar nog meer wil gaan sparen voor de toekomst. Leerling Nathan Smit gaat de caissières in de supermarkt beter in de gaten houden. Want je moet natuurlijk wel zeker weten dat het geld dat zij teruggeven wel echt is.