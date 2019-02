Politie zoekt kogelhulzen op A32 bij Steenwijk [update]

De politie was op zoek naar kogelhulzen, meldt RTV Oost . Of die zijn gevonden, is nog niet officieel bekendgemaakt. Een ooggetuige zegt te hebben gezien dat de politie ook daadwerkelijk hulzen heeft gevonden.De mogelijk schietpartij vond plaats nadat vanochtend op de rotonde Witte Paarden bij Steenwijk twee auto's op elkaar botsten. Daarna ontstond een verkeersruzie, waarbij vanuit een van de auto's mogelijk op de ander is geschoten , maakte de politie bekend.De bestuurder van de auto die beschoten zou zijn, werd na het incident opgevangen door de politie. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. De andere bestuurder is doorgereden. Naar hem is de politie op zoek.