Hurry-Up raakt doelman kwijt aan Aalsmeer

In 2017 haalde voormalig trainer/coach Martin Vlijm René de Knegt naar Zwartemeer. In twee seizoenen tijd werkte de sympathieke Zuid-Hollander zich onder de lat bij Hurry-Up in de nationale ploeg.Een jaar geleden stond De Knegt in de belangstelling van Bevo. Uiteindelijk besloot hij zijn contract in Drenthe met nog één seizoen te verlengen. Via landskampioen Aalsmeer hoopt De Knegt de stap naar het buitenland te maken.Dit seizoen verdedigt De Knegt samen met de Sloveen Jan Sega het Zwartemeerse doel. Met Hurry-Up volgt in de lente de strijd om lijfsbehoud in de BENE-League.