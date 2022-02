Opnieuw code geel in Drenthe om zware windstoten

Het KNMI waarschuwt vanavond opnieuw voor zware windstoten in het hele land. Vandaag gaat het in de loop van de dag het weer hard waaien. Het KNMI heeft daarom voor Drenthe en de rest van het land code geel afgekondigd.

In de avond kunnen er landinwaarts zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voorkomen. Code geel is in Drenthe van kracht tussen 20.00 uur en 4.00 uur. Morgen overdag zijn opnieuw zware windstoten mogelijk van 75 tot 80 kilometer per uur boven land en rond de 90 kilometer per uur langs de kust.