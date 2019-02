Isa Zwart zingt soundtrack oorlogsfilm Verraderlijke Liefde

Zwart is dolenthousiast. "Een soundtrack maken voor een speelfilm, dat is echt supervet. Doordat ik heb gehoord hoe het script eruitziet, weet ik zeker dat mijn nummer perfect bij de film past", zegt de Emmense. De opnames van de soundtrack, inclusief videoclip, beginnen komende zondag.Producent Thomas Nauw, ook afkomstig uit Emmen, vertelt waarom hij voor 'I Remember' koos. "Ik kwam Isa toevallig tegen. We raakten aan de praat en ze stuurde me later dit nummer toe. Ik was toen gelijk verkocht. Kippenvel kreeg ik ervan en de film speelde zich gelijk voor mijn ogen af. Dit moest zo zijn. Echt gaaf", zegt de Drentse filmmaker.Het script van Verraderlijke liefde is geschreven door Peter Nillesen. Hij woont in het Duitse Laar. Hij schreef een verhaal over een Nederlander met Duitse wortels, die in de oorlog aan het Oostfront gaat vechten, maar later in zijn tweede vaderland gestationeerd wordt.