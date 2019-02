Henk Bos bezorgt FC Emmen 2 punt bij koploper Den Haag

FC Emmen 2 blijft ongeslagen in de kampioenspoule voor reserveteams. De vierde wedstrijd, bij koploper ADO Den Haag, eindigde in 1-1.

In een gelijkopgaand duel was de ruststand 0-0. Den Haag-invaller Van Mil zorgde na twintig minuten in de tweede helft voor de 1-0. Kort daarna was een andere invaller, Henk Bos, verantwoordelijk voor de gelijkmaker.Na vier duels heeft het reserveteam van FC Emmen 6 punten. Daarmee staat de ploeg van trainer Casper Goedkoop op de vierde plaats, onder PEC Zwolle (6 uit 3) en FC Twente (7 uit 3). Den Haag blijft koploper en heeft na vier duels 8 punten.FC Emmen 2 startte met de volgende spelers: Telgenkamp, Siekman, Marinus, Ben Moussa, Niemeijer, Bourdouxhe, Slagveer, Warmolts, Arias, Neidhart en De Vos.