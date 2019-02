Onderzoek naar optreden waakhond NVWA in noordelijke slachthuizen

Minister Schouten tijdens een debat over misstanden bij slachthuizen vorig jaar (foto: ANP/Bart Maat)

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop voedselwaakhond NVWA is omgegaan met de misstanden in slachthuizen in het noorden van Nederland. Dat meldt minister Carola Schouten van Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.