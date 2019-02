Welke straf krijgt tienerpooier Ruinerwold?

De man werd afgelopen zomer aangehouden, nadat een voorbijganger de politie waarschuwde. B. bood een meisje van 16 aan voor seks op een parkeerplaats bij Ruinerwold. Hij wordt onder meer verdacht van mensenhandel, ontucht met een minderjarige en het vervaardigen van kinderporno.De verdachte werkte tot zijn aanhouding bij Hoeve Boschoord: een tbs-kliniek waar ook mensen met een verstandelijke beperking wonen. De rechtszaak tegen de sociotherapeut leidde tot onrust onder cliënten.Arjan B. verklaarde tijdens de behandeling van zijn zaak dat hij een relatie had met het meisje. De twee leerden elkaar kennen via een datingapp. Na de eerste ontmoeting werd de verdachte verliefd op de tiener.De twee hadden ook een seksuele relatie die steeds extremer werd. Het leidde er uiteindelijk toe dat B. seksafspraakjes tegen betaling voor het meisje regelde. De verdachte deed zelf ook mee en legde alles vast op foto en video."In plaats van haar te beschermen gebruikte u haar voor uw eigen gerief", stelde de officier van justitie. De foto´s die B. van het meisje maakte, gebruikte hij om klanten voor haar te vinden op internet. Ook kreeg een cliënt een foto van de borsten van de tiener toegestuurd, bij wijze van verjaardagsgroet.De 16 jaar oude tiener legde tijdens de rechtszaak een verklaring af, waarin ze opriep om B. niet te vervolgen. "Hij heeft mij nooit gedwongen en ik heb er geen spijt van. Geef hem geen straf", was haar belangrijkste boodschap aan de rechters.B. heeft een zoon van ongeveer dezelfde leeftijd als het meisje. De avond van zijn aanhouding was hij naar haar huis gereden om te kijken of alles goed was met zijn zoon. Het meisje zat tijdens de arrestatie nog bij de man in de auto. In de wagen lagen ook condooms en andere seksattributen. De uitspraak is vanmiddag om 13.15 uur.