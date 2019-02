Groot deel van damwanden Fochteloërveen kapot

Door de kapotte damwanden verdroogt het veen, verdwijnen zeldzame planten en komt er veel CO2 vrij, blijkt uit een onderzoek van Natuurmonumenten.Omdat het Fochteloërveen hoger ligt dan de omgeving, houdt een stelsel van 77 kilometer aan damwanden het regenwater in het gebied vast.Boswachter Marjan Dunning van Natuurmonumenten: "We gaan vanaf deze week de grootste gaten dichten. Daarna komt de grootste uitdaging: de komende jaren moet het meeste van de 77 kilometer aan damwanden worden vervangen. Als we niks doen, verandert het Fochteloërveen in het Droogteloërveen."Het Fochteloërveen is vanwege de bijzondere natuurwaarden aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gedeelte met hoogveen is er 845 hectare groot. Daar groeien zeldzame planten als lange zonnedauw, eenarig wollegras en bultvormende veenmossen. Het wollegras biedt voedsel voor de rupsen van de grootste populatie van het zeldzame veenhooibeestje.