Inwoners Westerveld willen alle gegevens over gaswinning in gemeente

Westervelders zijn maandagavond op uitnodiging van wethouder Wilfried de Jong en gedeputeerde Tjisse Stelpstra in het gemeentehuis in Diever om hun mening over de gaswinning te geven.Volgende week woensdag moet een advies van de provincie over een nieuwe aanvraag van Vermilion om meer gas uit het gasveld in Wapse te halen bij minister Wiebes zijn. Hij zal uiteindelijk een besluit nemen. Stelpstra wil de mening van de inwoners in de zienswijze van de provincie meenemen.De hal van het gemeentehuis in Diever is maandagavond goed gevuld. En steeds zijn het dezelfde argumenten die naar voren komen. Over de voorlichting door Vermilion bijvoorbeeld. "De waarheid van Vermilion is er één die volgens ons niet klopt. We willen de complete technische informatie. We zijn niet dom."Maar ook punten als een goed schadeprotocol, een zogenaamde nulmeting en openheid over wat het Canadese bedrijf allemaal doet, komen langs. Minister Wiebes van Economische Zaken wordt opgeroepen om nu eindelijk eens met een goede schaderegeling te komen.De emoties blijven dit keer achterwege. Die lopen tijdens de informatiebijeenkomsten van het ministerie en Vermilion in Wilhelminaoord veel hoger op. Suggesties zijn er ook. "Als er nou zoveel gas in deze omgeving zit, investeer dan een deel van de opbrengst ook hier. Als hier gas gewonnen wordt, wat wordt Drenthe er beter van?"De gemeente Westerveld heeft eerder in een zienswijze al laten weten dat ze pleiten voor meer communicatie, een goeie schaderegeling en openheid van zaken. "Deze avond heeft ons in ieder geval geleerd dat we duidelijk op ons netvlies hebben waar onrust over is", zo concludeert wethouder Wilfried de Jong.Gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft nog een week om met een brief voor de minister te komen. En ook in die brief gaat het over communicatie met de omgeving, transparantie en een goede schaderegeling.Maar ook het gasbedrijf kan een brief verwachten. "We zijn niet tegen gaswinning. Wij kijken vooral naar wat de inwoners raakt. We hebben altijd gewezen op goede communicatie. We zullen naast het ministerie ook een brief sturen aan Vermilion. We gaan het gewoon doen."De uitkomsten en suggesties van de informatieavond in Diever worden, samen met de zienswijze van de provincie, verstuurd naar minister Wiebes.