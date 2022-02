In Drenthe zijn de afgelopen dag 917 nieuwe positieve coronatests geregistreerd door het RIVM. Het is voor het eerst sinds 7 februari dat er minder dan 1000 nieuwe besmettingen bij zijn gekomen.

Op 7 februari werden er 346 besmettingen gemeld, maar dat lage aantal kwam vanwege een achterstand in de registratie bij het RIVM. Een dag later werd het recordaantal van 10933 besmettingen gemeld.

De meeste nieuwe positieve coronatests in Drenthe zijn de afgelopen dag gemeld in Emmen: 253. De afgelopen dag zijn er geen sterfgevallen als gevolg van corona gemeld in Drenthe.