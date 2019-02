Verdachten Asser wietzaak horen na vijf jaar hun strafeisen

Wat de vijf van tevoren niet wisten, was dat de kopers in werkelijkheid Nederlandse en Duitse politiemensen waren. Eerder dat jaar hadden ze al negen kilo wiet bij de mannen gekocht en in oktober al tien kilo. Volgens het Openbaar Ministerie was dat om vertrouwen te winnen.In de loods waar de deals plaatsvonden was growshop Bio Memo gevestigd, een destijds legaal bedrijf, waar spullen voor het kweken van hennep werden verkocht. Volgens justitie was het bedrijf een dekmantel voor grootschalige hennephandel. De 55-jarige hoofdverdachte Mehmet K. (55) uit Assen, zijn broer en plaatsgenoot, de loodseigenaar (75), nog een Assenaar en een man Lelystad zouden er jarenlang tonnen mee hebben verdiend.Mehmet K. verhandelde ook drugs naar Duitsland, stelt het Openbaar Ministerie. Aanvankelijk werden de mannen ook verdacht van het vormen van een criminele organisatie en witwassen. Dat onderzoek heeft het OM overgedragen aan de Turkse autoriteiten In 2016 zou de zaak al afgedaan worden bij de rechtbank in Assen, maar de advocaten van de verdachten bepleitten toen dat de tenlasteleggingen tegen de mannen te vaag waren. De rechtbank gaf ze gelijk en daarom moest het OM met nieuwe dagvaardingen komen.Dat zette de hele zaak op zijn kop. Het OM besloot toen de zaken tegen meerdere verdachten te seponeren, zodat alleen de huidige vijf overbleven. Aanvankelijk werden zij verdacht van handel vanaf 2009 tot maart 2014. Die periode werd teruggebracht naar enkele maanden in 2013 en 2014. Daardoor is de Asser wietzaak door de jaren heen een stuk 'gekrompen'.De mannen ontkennen de wiethandel. Ze kwamen allemaal geregeld in de loods aan de Nijverheidsweg, maar dan vooral om gezellig samen koffie te drinken en te rummikuppen, vertelden de ze op 17 januari: de eerste dag van de rechtszaak in de rechtbank in Assen.Hoofdverdachte Mehmet K. zweeg vooral. Zijn advocaat stelt dat de mannen door politie en justitie zijn uitgelokt om op grote schaal wiet in te kopen voor de deals met de nepagenten in oktober 2013 en en begin 2014.Vijf jaar na de arrestatie van de mannen is het amper voor te stellen dat het OM nog celstraffen gaat eisen tegen het vijftal. Na de eisen komen de twee eerste advocaten aan het woord voor hun pleidooi. Donderdag is de laatste dag van de zaak tegen de Asser wietbende.