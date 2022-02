Jongerencentrum El Padrino in Assen is geopend: 'Mooi als dit in iedere wijk kan'

El Padrino is in gebruik genomen. Gerwin Meertens, oprichter van het jongerencentrum in Assen, kijkt tevreden terug. "Het was niet echt een opening", zegt hij nog enigszins nuchter. "Het ging goed. Het was gezellig."

Eigenlijk stond de opening gepland voor eind januari, maar vanwege corona kon dat niet doorgaan. Dus is die opening gisteren gehouden. Maar een groot uitgepakt feest is het niet. "We doen het nog een keer echt met de wethouder erbij."

Het typeert ook meteen El Padrino. Geen grootse dingen. Geen bomvolle agenda - überhaupt is er geen agenda. Gerwin Meertens houdt het jongerencentrum gewoon lekker vrijblijvend. Een huiskamer, zoals hij het omschrijft. Kunnen de jongeren komen poolen wanneer ze willen. Of gewoon even naar binnenstappen voor een drankje en een praatje als ze willen. "Zo nu en dan loop ik wel even langs met een portie bitterballen", glundert Meertens. "Ik kan wel dingen gaan organiseren, maar de ene vindt weer wat anders leuk dan de andere."

Vakantie

Vooraf hoopte Meertens op een opkomst van dertig à veertig jongeren. Het zijn er ongeveer twintig geworden. "Het is vakantietijd. Dus je hebt geen idee wat je kan verwachten." Niet alleen jongeren komen er op af. Ook de wijkagent stapt even naar binnen. En ook een aantal buurtbewoners. Die nemen gelijk een paar kratjes bier mee en wat zakken chips mee.

Onder bewoners was voor de komst van het jongerencentrum in de wijk Kloosterveen in Assen ophef. Ze waren bang voor overlast in de straat. Er is een gesprek geweest met de buurtbewoners en zaterdag komen ze even langs om succes te wensen.

Voetbaltoernooi

Geen agenda vol evenementen dus voor de jongeren, maar dat weerhoudt Meertens er niet van om alvast vooruit te kijken. "Wat zou het mooi zijn om een plek als dit in iedere wijk in Assen te hebben", droomt hij. Hij ziet zichzelf er al hard voor maken en mee aan de gang gaan. "In de zomer kan je dan een voetbaltoernooi houden. Wijk tegen wijk."