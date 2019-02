Berend Ziengs helpt failliet Pand 17 weer in de benen

Die is er trouwens nog niet. Maar die moet volgens Berend Ziengs toch zeker binnen een paar weken gevonden zijn. Sinds gisteren is hij de operationeel manager van het sport- en partycentrum aan de rand van Marsdijk.En hij krijgt deskundige hulp van horecaman Donovan Maduro die in Groningen een paar horecazaken heeft. Vorige week maakte curator Jan Maarten Pol al bekend dat het failliete Pand 17 een doorstart maakt. Onder wiens leiding, was tot gisteren nog 'een geheim'.Berend Ziengs heeft gisteren officieel de inboedel en bijna al het personeel overgenomen. En de ervaren horecaman Maduro werd meteen als bedrijfsleider ingevlogen. "Ik heb zelf geen verstand van horeca, maar wel van vastgoed. We gaan er samen voor zorgen dat het bedrijf eerst weer in rustig vaarwater komt, dat er continuïteit is, dat de werkgelegenheid behouden blijft en dat de honderden abonnementhouders van squash, tennis en badminton door kunnen", aldus Berend Ziengs. Volgens hem is dat een groep van driehonderd.Het is niet zomaar dat Berend Ziengs in het avontuur van Pand 17 stapt, dat eind vorige maand failliet ging. Hij is de zoon van de eigenaar van het pand, vastgoedondernemer Bert Ziengs van Aprisco in Assen. Die verhuurde het pand aan exploitant Gerrit Veneman, maar die liep door toenemende concurrentie uiteindelijk vast. Volgens Berend Ziengs heeft Aprisco als pandeigenaar 'geen belang bij een hard faillissement'. "Dan heb je een leeg pand, waar dus niks gebeurt, daar heeft niemand wat aan."Berend Ziengs wil nu samen met horecaspecialist Maduro en het personeel een nieuwe koers voor Pand 17 gaan bepalen. "We gaan de komende tijd aan de slag met een toekomstvisie, wat handhaven we wel en wat niet. En welke nieuwe dingen zijn er nodig." Van de elf vaste personeelsleden blijven er acht, zo zegt Ziengs, en van de vijftien tijdelijke krachten die vooral op drukke tijden werken, blijft het hele team.Pand 17 begon ooit als sportcomplex de Rackethal, voor tennis, squash en badminton. Later ging het zich ook steeds meer ontwikkelen als partycentrum, dat zich verder richtte op feesten en partijen. Naast kegel- en bowlingbanen, was er ook een kinderspeelparadijs met luchtkussens, wat een paar jaar geleden is ingeruild voor springtrampolines van Bounz.Of de naam hetzelfde blijft, en ook alle activiteiten, dat moet de komende tijd blijken, aldus Ziengs. "Eerst rust in de tent, en dan zetten we samen de koers uit."