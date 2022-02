Automobilist krijgt in Meppel rijverbod, vijf boetes en moet rijbewijs én auto inleveren

Een automobilist heeft in de nacht van zaterdag op zondag vijf bekeuringen gekregen. Tevens is zijn auto en zijn rijbewijs in beslag genomen. Nadat zijn rijbewijs was ingenomen is hij namelijk weer, dronken, de weg opgegaan.

De politie kwam de automobilist in Meppel op het spoor omdat hij wel erg hard reed. Op de Leonard Springerlaan in Meppel reed de politie 120 kilometer per uur om bij de automobilist in de buurt te komen, maar zelfs toen liep de man nog op de politie uit. Let wel, op deze weg geldt een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. De politie heeft daarop de zwaailichten aangedaan, omdat het er "te gek" aan toeging, schrijft de politie op sociale media.

Uiteindelijk bleek na controle dat de bestuurder, een 48-jarige man, gemiddeld 110 kilometer per uur reed. Vanwege zijn snelheid werd al meteen zijn rijbewijs ingevorderd - dat gebeurt als iemand meer dan 50 kilometer per uur te snel rijdt.

Invloed van alcohol

Daar blijft het echter niet bij. De agenten hadden de indruk dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. "Hij stamelde, was onvast ter been en rook naar alcohol." Na een blaastest ter plekke bleek inderdaad dat hij te veel had gedronken, waarna hij op het politiebureau in Meppel nogmaals een blaastest moest doen. Daar blies hij 590 microgram per liter. Veel te veel, want er geldt een limiet van 220 microgram per liter. En dus kreeg hij ook nog eens een rijverbod.

De politie waarschuwt hem dat verder rijden een misdrijf is. Het kenteken van zijn auto is bekend en als hij toch gaat rijden wordt zijn auto ook in beslag genomen. De man zegt tegen de politie dat hij een taxi gaat bellen om naar huis te gaan. Zijn auto zou hij de volgende dag laten ophalen.

Kwartier later rijdt hij weer

Ondanks de waarschuwingen van de politie en ondanks dat hij zegt dat hij een taxi zou bellen, zien agenten hem een kwartier later toch weer rijden. En opnieuw met veel te harde snelheden. De politie kan deze keer geen goede snelheidsmeting verrichten, maar laat op sociale media weten dat hij "belachelijke snelheden" wist te halen van boven de 150 kilometer per uur. Dat gebeurde op een weg waar 80 kilometer per uur is toegestaan.

Agenten besluiten om direct - opnieuw - de zwaailichten aan te zetten om hem bij Staphorst tot stoppen te dwingen. Daarop is hij aangehouden voor het rijden met een ingenomen rijbewijs. Zoals gewaarschuwd door de politie, wordt deze keer zijn auto in beslag genomen.

Wederom blaastest

In het politiebureau van Hoogeveen moet hij opnieuw een blaastest doen. Opnieuw blaast hij te veel, deze keer 455 microgram per liter. Dus komt er op zijn lijstje van bekeuringen er nog eentje bij: wederom voor het rijden onder invloed van alcohol.