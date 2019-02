Maan komt naar Bevrijdingsfestival Drenthe

Op Bevrijdingsdag reist ze met een defensiehelikopter naar bevrijdingsfestivals in het land om daar op te treden. Maan treedt verder nog op in Overijssel, Zeeland en Limburg. De andere ambassadeurs zijn rapper Kraantje Pappie en dj Sam Feldt, maar zij komen niet naar Drenthe.De bevrijdingsfestivals vormen samen het grootste eendaagse gratis culturele evenement in Nederland. Vorig jaar kwamen daar ruim een miljoen bezoekers op af.Wie er op 5 mei nog meer optreden in Assen, is nog niet duidelijk. De organisatie maakt het programma op een later moment bekend.